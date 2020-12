Foto que Diego Cavalieiri postou e torcedores entenderam como indireta à Honda Reprodução/Instagram

Rio - Uma postagem "enigmática" do goleiro do Botafogo, Diego Cavalieri, repercutiu entre a torcida alvinegra na noite desta quarta-feira. Os torcedores especularam que poderia ter sida uma indireta ao meia Honda, que não renovou o contrato e saiu do clube nesta quarta-feira.

O goleiro postou uma selfie no instagram um boné que tinha dizeres em japonês, e um trecho da música "Fórmula Mágica da Paz", do grupo Racionais Mc's, que dizia: “É muito fácil fugir, mas eu não vou / Não vou trair quem eu fui, quem eu sou“.



Cavalieri tem sido titular no Botafogo no Brasileirão durante a ausência de Gatito Fernández e renovou, recentemente, seu contrato como time por mais uma temporada. O vínculo com o Glorioso agora vai até dezembro de 2021.