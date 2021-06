Volvo XC40 Recharge - Divulgação

Publicado 09/06/2021 20:39 | Atualizado 09/06/2021 20:42

Rio - O primeiro lote do XC40 Recharge Pure Electric que ainda nem deu as caras por aqui já esgotou nos seus primeiros 20 dias de pré-venda. Previsto para chegar às concessionárias até o fim desse ano 2021, a versão do SUV será a primeira opção 100% elétrica da marca sueca no Brasil.

Ao todo, foram vendidas 300 unidades, cada um ao preço de R$ 389.950,00. Devido ao sucesso, a marca já anunciou que abrirá mais um lote, dessa vez com 150 unidades para mais clientes. "Nosso primeiro veículo 100% elétrico foi muito bem recebido pelos brasileiros e confirma que o Brasil está preparado para acelerarmos ainda mais nossa estratégia", comemora João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

O XC40 Recharge Pure Electric vem equipado com a nova motorização da Volvo chamada de P8. O sistema 100% elétrico é capaz de entregar potência de até 408 cavalos, graças ao conjunto de baterias. A autonomia de rodagem é de cerca de 418 km.



Um benefício para os proprietários que comprarem o modelo nessa pré-venda é a instalação de uma Wallbox de carregamento rápido de graça no escritório ou residência. Além disso, em parceria com a Google, a marca também dará um ano de Google Nest, que permite expansão do espaço de drive na nuvem, entre outras facilidades.



O carro tem garantia de 3 anos e virá com um pacote completo de manutenção e serviços por 3 anos.





Ano positivo



Em 2020, a Volvo Car Brasil fechou o ano na segunda posição do segmento Premium, com 17,6% de participação no mercado. A marca é líder isolada entre os eletrificados plug-in, com mais de 3.200 unidades comercializadas no ano, o que representa 63% das vendas no País.