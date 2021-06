Novo 3008 deve ser anunciado oficialmente até o fim do mês de junho - Divulgação

Novo 3008 deve ser anunciado oficialmente até o fim do mês de junho Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 20:07

A Peugeot revelou, nesta quinta-feira, detalhes sobre o interior do novo 3008. O modelo chega às concessionárias ainda neste mês, com o novo Peugeot i-Cockpit 2.0, nova tela multimídia de 10 polegada, painel de instrumentos com definição HD e acabamento interno. O SUV deve ser vendido em duas versões, com preços acima de R$ 220 mil.



As revelações foram feitas em um teaser divulgado pela marca que traz o interior da nova versão topo do modelo, a GT. Nas imagens, a marca revela os detalhes do novo i-Cockpit, com destaque para a central multimídia de 10 polegadas.

Publicidade

Além disso, as imagens revelam que a versão contará com teto panorâmico, bancos com revestimento em couro e um tecido que lembra o suede. Os assentos tem costuras em vermelho na versão GT. O volante traz a inscrição da versão na sua base em alumínio escovado e conta com revestimento em couro, com partes lisas, perfuradas e pespontado também em vermelho.

Por ora, o que se sabe é que o modelo será equipado com o conhecido 1.6 THP de 165 cv de potência e 24,5 kgfm de torque e câmbio de seis marchas automático. No quesito design, já se sabe que o modelo terá a nova identidade visual da marca, que traz faróis em Full-LED, com hastes que invadem o para-choque e simulam dentes.

Publicidade

Quanto a segurança, o modelo deve vir com uma série de sistemas de condução semiautônomos, parte do pacote PEUGEOT Driver Assist Plus. como assistente de permanência em faixa, com intervenção, controle adaptativo de velocidade, que acelera e freia o carro até a parada completa.