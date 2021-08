Versão LongHorn pode ser a escolhida para o mercado brasileiro - Divulgação

Rio - A Ram deixou os fãs de picapes de grande porte ansiosos pelo fim do ano nesta quinta-feira. Durante apresentação sobre os números positivos da marca obtidos nos últimos anos, em especial no ano passado, com a estreia da Ram 1500, a marca prometeu rechear seu portfólio com uma picape ainda maior, a 3500 Dually.



"Como grandiosidade está no nosso sangue, posso garantir que essa nova picape trará maior capacidade de carga e reboque, mais torque e potência e vai dar show também em acabamento premium e tecnologia", disse Breno Kamei, diretor da Ram para a América do Sul.



Apenas um teaser com os faróis da picape foram apresentados pela marca durante o evento. A imagem também traz a silhueta da grandalhona que é equipada com variante mais potente da motorização seis cilindros da Cummins 6.7 turbodiesel. Ele entrega 405 cv e 138,2 kgfm de torque. Contra 110,4 kgfm e 375 cv, quando instalado na irmã menor, a Ram 2500.

A capacidade de reboque da picape é de até 15 toneladas. Isso significa que ela é capaz de puxar até 15 carros de passeio com peso abaixo da uma tonelada, como é o caso da maioria dos hatchs vendidos por aqui.



O câmbio é automático de oito marchas e a tração é entregue nas quatro rodas. Nos EUA, a picape é vendida em três versões: LongHorn, Limited, Bighorn, Laramie e Tradesman. A imagem compartilhada durante o evento sugere que a representante que chega ao mercado nacional seja a LongHorn.



Nessa versão vem equipada de série com assistente de saída de faixa, piloto automático adaptativo (ACC), alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, park assist e assistente de frenagem autônoma de emergência. Para ajudar a manobrar a grandalhona, há ainda espelho retrovisor digital que mostra a câmera de ré e sensores.



No interior, há ainda central multimídia de 8 polegadas, interior com bancos em couro e som com 17 alto-falantes de 900 watts da Harman Kardon. Se vier mesmo, a picape deve ultrapassar a marca dos R$ 500 mil, uma vez que a RAM 250 é vendida por R$ 440 mil nas concessionárias da marca por aqui.

Bom momento

Chamado de 'Ram Behind The Power', o evento realizado pela marca de picapes destacou o momento positivo da marca no país. Segundo os executivos, o Brasil é o maior mercado da fabricante, que faz parte do grupo Stellantis, no mundo. Parte desse sucesso se deve a recém-lançada Ram 1500. Entregue a partir de abril, o modelo já conta com 380 unidades vendidas. A irmã maior, a 2500 (vendida por aqui desde 2005), tem 1.646 unidades emplacadas de janeiro a junho. Com isso, a marca dobrou seu resultado pelo segundo ano consecutivo.

A previsão é de fechar 2021 com cerca de 3.000 picapes comercializadas. No ano anterior, que havia sido recorde, registraram-se 1.475 exemplares.