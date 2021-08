Nova Honda NXR 160 Bros - Divulgação

Rio - A Honda lançou oficialmente nesta terça-feira a linha 2022 da NXR 160 Bros com mudanças de visual e preço maior. A trail pequena ganha o mesmo estilo de retoque aplicado a sua irmã CG 160, com quem Bros divide motorização. O modelo chega por R$ 14.600 (cerca de pouco mais de R$ 1 mil mais cara que a linha anterior) com novas carenagens de farol e laterais e protetores sanfonados de suspensão dianteira.

Vendida por aqui desde 2003, a Bros já anota mais de 2,5 milhões de unidades emplacadas desde seu lançamento até julho deste ano. Parte desse resultado expressivo é resultado da geração atual, que chegou em 2014, quando a moto deixou de ter versões 125 e 150, para ter apenas a opção de 160 cc.

Líder no segmento, a moto mudou pouco, mas mudou para melhor. A primeira atualização foi feita nas carenagens de farol, que protegem mais a peça. Na parte lateral, as aletas que envolvem o tanque ganharam dimensão e agora avançam ainda mais sobre parte do motor, dando a sensação de maior proteção. Além disso, também passou por ajustes o revestimento dos bancos ao ganhar textura antiderrapante.

Para garantir maior durabilidade às suspensões, a linha 2022 inclui sanfonas de proteção ao conjunto dianteiro. O item mantém o pó das vias não pavimentadas longe do sistema de suspensão, o que, consequentemente, aumenta a vida útil das peças.

E é isso. No restante, a moto segue sendo oferecida em apenas uma versão dotada de partida elétrica e freio a disco nas duas rodas com CBS - Combined Brake System. Tanto o motor 160 cc, monocilindro 4 tempos arrefecido a ar, com comando de válvula no cabeçote de 14,7 cv e 1,46 kgfm de torque, quanto a parte ciclística da trail urbana seguem inalterados.

Outras tecnologias como o painel LCD Blackout, com conta-giros, velocímetro, hodômetro total e parcial, indicador do nível de combustível e luzes-alerta, e o farol multifocal seguem sendo oferecidas.