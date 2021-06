Mistério: Teaser revelado pela Chevrolet mostra a silhueta da carroceria da Nova Montana - Divulgação

Por Lucas Cardoso

Publicado 29/06/2021 22:54

A Chevrolet confirmou qual será o nome da sua mais nova picape abaixo da S10 no mercado nacional: Nova Montana. A montadora revelou nesta terça-feira detalhes da carroceria em teaser. A projeção sugere que a picape terá mesmo um porte maior para brigar não só com as compactas Fiat Strada e Volkswagen Saveiro, mas também com a Toro e, futuramente, com a Ford Maverick.



De acordo com a montadora, o lançamento faz parte de um investimento de R$ 10 bilhões feito no Brasil. Ela deve ser produzida na fábrica de São Caetano do Sul, que receberá melhorias para a fabricação. A atual geração da Montana foi descontinuada neste ano.



"A GM acredita no Brasil e por isso estamos retomando os nossos investimentos no país, mesmo em meio à pandemia. A fábrica de São Caetano do Sul irá receber novos robôs e ferramentais de manufatura , contando inclusive com equipamentos sem precedentes na América do Sul para garantir resultados em segurança, qualidade e sustentabilidade", comenta Carlos Zarlenga, presidente da GM América do Sul.

A expectativa é que o modelo seja equipado com as novas motorizações turbo da Chevrolet, 1.0 de 116 cv e 1.2 de até 132 cv, que já são usados em Onix, Onix Sedan e no Tracker, respectivamente. A plataforma também será a GEM, usada nos irmãos.



Pelo teaser, pouco pode se afirmar sobre o design, mas a dianteira do modelo deixa uma pista sobre o seu visual. Nas imagens, o modelo parece se inspirar bastante no SUV Tracker. Outros detalhes, como as dimensões e lista de equipamentos ainda estão longe de ser revelados pela marca.