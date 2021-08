Na dianteira, mudam as molduras em volta dos faróis de neblina - Divulgação

Rio - Cerca de quatro meses depois de ser anunciado oficialmente, o novo Accord Hybrid, enfim, começa a ser vendido pela Honda no Brasil, nesta quinta-feira. O modelo é o primeiro dos três eletrificados prometidos pela marca japonesa para o nosso mercado. Equipado com sistema HEV de três motores, o modelo entrega até 184 cv de potência e tem preço sugerido que beira os R$ 300 mil. Nessa faixa, o sedã salta ao posto de veículo mais caro da marca japonesa por aqui.



O valor oficial é de R$ 299,900, isso representa um aumento de R$ 42 mil em relação ao modelo de motorização tradicional, versão Touring, com motor 1.5 turbo vendido até então. A motorização do modelo tem três modos de operação, que podem variar de acordo com a utilização.

O primeiro e o segundo usam 100% da potência vinda dos motores elétricos (EV Drive e Hybrid Drive), são 184 cv de força. A diferença entre os dois modos é que no Hybrid, o motor 2.0 a gasolina de 145 cv atua como gerador de energia para as baterias.

Há ainda um terceiro modo, chamado de Engine Drive, em que só o motor a combustão entra em cena para empurrar o grande sedã. O torque entregue por essa opção é de 17,8 kgfm. Com as variações, o modelo é capaz de entregar consumo de 17,6 km/l na cidade e 17,1 km/l na estrada, de acordo com o INMETRO.

Além da mudança sob o capô, o modelo troca detalhes no exterior e interior. Por fora, há mudanças nos para-choques dianteiros e traseiros. As peças agora tem acabamentos em preto que dão destaque para as molduras das luzes de neblina na frente. Atrás, a peça deixa de trazer as duas saídas falsas de escape que havia na linha anterior. Dos lados, as rodas aro 17 ganham contornos escurecidos.

A central multimídia traz agora central multimídia capaz de espelhar vi Apple Car Play e Android Auto. O sistema antigo falhava por não ter a função. A troca dos grafismos no painel de instrumentos foi outra coisa sutil feita pela montadora japonesa.

