Publicado 13/03/2021 12:37

Honda saiu do Botafogo, ficou menos de 10 dias no Portimonense e agora vai jogar no futebol do Azerbaijão. O jogador japonês desembarcou neste sábado na capital Baku para assinar com o Neftchi.

O novo clube do meia de 34 anos divide a liderança do campeonato do Azerbaijão, ao lado do atual heptacampeão Qarabag. O Neftchi Baku conta em seu elenco com o lateral Thallyson, que jogou pelo Flamengo.



Honda deixou o Botafogo no fim de dezembro para acertar com o Portimonense, de Portugal, que também brigava contra o rebaixamento. entretanto, por questão burocrática o japonês não pôde jogar e rescindiu o contrato.