Fim de uma lenda? Ford lança versão derradeira de supercarro | Automania | O Dia

Em 1963, a Ford começou a desenvolver seu próprio carro de corrida para superar a Ferrari e vencer as 24 Horas de Le Mans. Menos de um ano depois, o protótipo Ford GT (chassi GT/101) foi revelado no Salão de Nova York de 1964.Divulgação

Publicado 17/08/2021 20:39

A última volta do Ford GT parece mesmo estar acontecendo. A marca americana apresentou, nesta terça-feira, uma edição limitada do supercarro chamada de ‘64 Prototype Heritage Edition 2022. A versão marca o último ano de produção do modelo histórico vencedor de Le Mans por quatro anos seguidos na década de 60.

O modelo tem design inspirado no primeiro GT produzido em 1964, para competir nas 24 horas de Le Mans. A versão tem o desing do que foi a Mark I, primeira configuração do Ford GT, que à época, ainda trazia o codinome '40. O modelo se sagrou vencedor em Le Mans de 1966 a 1969 e novamente em 2016.

Destaque na versão, a pintura traz a cor branco Wimbledon como predominante, grafismos azuis e faixa tripla no teto. Para ficar mais leve, a variante conta com rodas de 20 polegadas, difusores dianteiros, traseiros, soleiras, grade do motor e braços dos retrovisores em fibra de carbono. As pinças de freio Brembo são prata, com grafismo e porcas pretas.



A cabine imita o revestimento de fibra de carbono em detalhes na coluna A, console e bancos. Os assentos, aliás, são destaque na versão pelo revestimento em camurça alcântara azul com costuras prateadas e o logotipo GT. Há ainda mudanças no painel de instrumentos. A peça mescla couro preto, alcântara azul e preto.

Sob o capô, o modelo traz o potente V6 3.5 EcoBoost Biturbo, que passou a dispor de 670 cavalos na linha 2020. O motor vai acoplado a um câmbio automático de dupla embreagem de sete velocidades.