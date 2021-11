Imagens criadas pelo artista VJ Spetto iluminam a entrada do Museu do Amanhã - Divulgação

Publicado 08/11/2021 19:43

Rio - O Mini Cooper S E é a estrela do IluminaRio 2021, festival deurbano de arte e esculturas feitas de luz, sombras e projeções, que ilumina a Zona Portuária até o próximo sábado (14). A ação começou na última quinta, com espetáculo de luzes que trazem mensagens conceituais sobre sustentabilidade, cuidado com o futuro e o visual da versão elétrica do compacto Mini, refletidos no Museu do Amanhã.



"Esta atividade reforça o compromisso da Mini com um futuro sustentável, uma vez que passará a ser uma marca 100% elétrica a partir de 2030, mantendo nossa atitude e personalidade, sempre com foco no cliente" afirma Rodrigo Novello, Diretor de Vendas e Marketing da Mini Brasil.



Assinadas pelo artista VJ Spetto, as projeções no Museu do Amanhã, que tem o Mini Cooper S E como personagem central, e as demais espalhadas pelas fachadas da Zona Portuária, tem visitação gratuita.



As obras estão distribuídas pela Praça Mauá, que após revitalização se tornou uma das principais regiões de cultura e lazer da cidade.



Segundo os organizadores, o IluminaRio 2021 marca a retomada do setor de eventos, de cultura e arte do Rio de Janeiro. O festival conta com o apoio do Estado e da Prefeitura do Rio. A expectativa é de que até 1 milhão de pessoas passem pela região iluminada. O IluminaRio 2021 é realizado pela URBN Experience e tem curadoria da Deled.

MINI elétrico

O Mini Cooper S E foi o primeiro elétrico da marca a chegar no Brasil, em março deste ano. O modelo é vendido em três versões com preços a partir de R$ 239 mil, motor de 184 cv de potência e 27,5 kgfm de torque e autonomia de até 234 km por recarga.