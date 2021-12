Novo Renegade deve chegar no primeiro trimestre de 2022 - Divulgação

Publicado 17/12/2021 12:50

Rio - Líder entre os SUVs no país até novembro, o Jeep Renegade acaba de ter seu primeiro teaser da linha 2022 revelado. O vídeo compartilhado pela marca traz o desempenho do modelo em situações comuns no ambiente off-road e confirma estreia do motor turbo 1.3 T270, que rende 185 cv de potência e 27 kgfm de torque.



O propulsor turbo lançado no ano passado pelo Grupo Stellantis, responsável pela Jeep, Fiat e outras marcas, será o único oferecido na linha do utilitário. Isso significa que o Renegade deixa de lado a versão 2.0 Turbodiesel e o 1.8 flex E.torQ.



Entre os desafios mostrados pela marca no teaser, a versão 4x4 do Renegade aparece superando poças de lama, descidas de 45 graus em solo molhado e trechos esburacados tipo caixa de ovos.