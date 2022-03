Conheça a nova Ford Ranger FX4 2023 - Divulgação

Conheça a nova Ford Ranger FX4 2023Divulgação

Publicado 08/03/2022 21:14 | Atualizado 08/03/2022 21:18

Rio - A Ford apresentou a linha 2023 da Ranger com uma novidade para os amantes do off-road. Trata-se de uma nova versão chamada de FX4, que agrega todos os itens das versões mais completas, a uma proposta 100% dedicada aos desafios do 4x4 no fora-de-estrada. Aventureira e sofisticada, a versão chega com motor 3.2 turbodiesel, de 200 cv, pacote de segurança reforçado e preço sugerido a partir de R$ 288 mil (já com redução de IPI).

O nome FX4, que é a junção de Ford e 4x4, começou a ser usado pela Ford no começo dos anos 2000 para identificar o pacote off-road em picapes da marca. A variante chega para engrossar a lista de opções da Ranger, que só nos últimos dois anos ganhou outras duas, a Storm e a Black. Sozinhas, as duas versões venderam 3.288 unidades, o que impulsionou a marca a um crescimento de 28% nas vendas em 2021.

Com a maior procura por versões distintas, a marca resolveu preencher mais uma lacuna onde clientes buscam a característica off-road, mas também querem sofisticação. Nesse sentido, a Ranger FX4 chega com motor turbodiesel Duratorq de 3.2 l, capaz de render 200 cv e entregar 47,9 kgfm. O motor vai associado a um câmbio de seis marchas automático, direção elétrica, tração 4x4 e diferencial traseiro eletronicamente blocante.

A versão tem sistema de suspensão destinado ao fora-de-estrada da versão Storm e conjunto de eletrônica AdvanceTrac com controle eletrônico de estabilidade e tração, controle anticapotamento e adaptativo de carga, assistente de partida em rampas, controle automático em descidas, câmera de ré e sensor de estacionamento traseiro. A segurança é ampliada com sete airbags.

Como na versão XLT, a picape oferece ar-condicionado digital de dupla zona, banco do motorista com ajuste lombar e elétrico, sensor de chuva, painel com duas telas de LCD, central multimídia SYNC com tela de 8 polegadas, acesso a Android Auto e Apple CarPlay e assistente de fechamento da tampa da caçamba.

Por dentro, a diferença da FX4 para as outras versões mais aventureiras está no revestimento em couro dos bancos, com costuras em vermelhas. Mesmo tom usado no pespontado da coisa da manopla do câmbio, volante e apoio de braço. Em frente ao passageiro e no volante, um acabamento em preto brilhante também destacam a versão.

No design externo, a versão tem visual inspirado na linha F-150 e também na irmã menor Maverick. Faróis em Full-LED e lanternas tem máscara negra. O tom escuro também está presente nos retrovisores, na grade dianteira, que traz o nome da versão, e também nas rodas de 18 polegadas, com pneus de uso misto. Aliás, a versão oferece uma opção ainda off-road, com rodas aro 17 e pneus de uso misto usados na Storm. A troca custa R$ 2 mil a mais.

Outros detalhes feitos apenas para versão são os adesivos com a inscrição FX4 nas laterais e traseira; o santantônio em pretro com design exclusivo. As caixas de roda da nova Ranger foram ampliadas na variante para reduzir o risco de choques da roda trechos mais intensos de off-road. Como opcional, a versão traz um sistema de snorkel, que aumenta a margem de segurança na travessia em trechos alagados para até 80 cm. Há ainda caixas organizadoras para a caçamba, com chave e capacidade de 42 litros.

Menos poluentes

Para atender as exigências legais do Proconve 7, a Ford precisou fazer uma atualização no sistema de redução de poluentes dos seus motores diesel usados na Ranger 2023. Com as melhorias, a marca conseguiu superar em 70% as metas da nova legislação. A marca também revela que fez mudanças para duplicar o intervalo entre a regeneração do filtro de particulas ao inserir um tanque de 20 litros do reagente líquido Arla 32. O componente precisa ser trocado a cada 10 ou 14 mil km, em média. Segundo a marca, o custo para essa troca é de menos de R$ 0,01 por quilômetro rodado.