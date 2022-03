Dianteira fica mais imponente com mudança no design do para-choque e abertura para grade com padrão hexagonal. Design do acabamento que acomoda farol de neblina e DLR é mais bonito e bem acabado comparado à peça da linha anterior - Lucas Cardoso/Agência O Dia

Publicado 18/03/2022 20:42

Rio - O Yaris Sedan já está em sua linha 2023. Com o mercado esperando uma retomada para este ano, a Toyota acelerou a sua agenda e trouxe seus sedans e compactos intermediários já em janeiro. A linha chegou com pequenas mudanças visuais externas, focadas na dianteira do veículo.



O para-choque passou por uma positiva reestilização e chega mais imponente, com design trapezoidal e grade do tipo colmeia. Mudanças também foram feitas no conjunto de iluminação, que agora adota DLRs na parte inferior - onde antes ficavam os faróis de neblina, nas versões XL e XS. Na topo, XLS segue o conjunto em Full-LED, com a luz de neblina voltando a parte inferior.

Também foram feitas mudanças no interior, que passa a ter novo revestimento nos bancos, portas USB na fileira traseira, tonalidades novas de acabamentos e central multimídia de 7' para toda a linha.



No quesito segurança, o modelo sai de série com sete airbags, controles de tração, estabilidade e de partida em rampa. Na versão XS, foi acrescido ainda o sistema de permanência em faixa e alerta de colisão frontal.



Muda ainda a opção de motores. A linha 2023 abandona o 1.3 e oferece versões apenas com motor 1.5 de 110 CV e 14,9 kgfm de torque. O trem de força vai associado a um câmbio CVT com sete marchas simuladas. As versões XS e XLS têm troca de marchas por aletas atrás do volante e dois modos de condução (Sport e Eco).



A versão intermediária, XS, foi a escolhida pelo DIA para a avaliação. Foram sete dias e cerca de 250 km a bordo da variante do sedan que, segundo a Toyota, terá quase 50% de todas as vendas do modelo no mercado brasileiro.



Vendido por R$ 104 mil, o sedan tem como um dos seus principais trunfos o aumento da segurança, com os itens que passam a fazer parte da lista, entre eles o alerta de monitoramento de faixa e o de colisão frontal; aumento no conforto, com a adoção do sistema de ar-condicionado digital de duas zonas e central multimídia com espelhamento via Android Auto e Apple Car Play.

Desempenho agradável



A relação entre o câmbio CVT de sete velocidades simuladas e o motor 1.5 Dual VVT-i é outro ponto alto. O propulsor aspirado de quatro cilindros, com injeção multiponto e comando de válvulas duplo, rende muito bem nas mais variadas situações dentro da cidade. Ultrapassagens e saídas são tarefa tranquila para o modelo que, embora não tenha nada de esportivo, não deixa a desejar quando o pé pesa.



O delay entre o acelerador e o ganho de velocidade existe, mas é bem pequeno e não chega a incomodar, como era de costume em modelos com o câmbio CVT há alguns anos atrás.



A qualidade do sistema de suspensão do modelo também chama atenção. Mesmo com o nosso asfalto "lunar", o modelo não apresenta solavancos e pancadas secas. O sistema colabora também para a redução dos ruídos no interior da cabine.



O novo revestimento dos bancos é bonito e acerta ao mesclar tecido na parte do acento e encosto e couro apenas nas laterais. A configuração reduz a sensação de calor, principalmente naquelas situações em que o carro fica no sol. No quesito ergonomia, sentimos falta apenas do ajuste de profundidade do volante, o que tornaria a experiência de direção mais confortável.

Conforto atrás



Para os passageiros, há bom espaço na fileira traseira. Joelhos não raspam e o assoalho, quase sem a curvatura do túnel central, facilita a vida de quem vai no meio. O banco é alto e as costas saltadas pelo apoio de braço escondido, deixam esse eventual quinto passageiro um pouco desconfortável, mas para pequenos percursos e crianças não deve ser problema. Vale destacar que agora quem vai atrás tem duas portas USB para carregar celulares.



O acabamento do Yaris XS Sedan é básico. Fica literalmente entre o Etios e o Corolla. Há plástico na maioria das superfícies, com variação até bem elegante de texturas. Os únicos pontos com couro são os apoios de braço nas portas e o encosto para o motorista. Tirando o bom acabamento dos bancos, nada de luxo.



O porta-malas do Yaris tem 473 litros de capacidade e chama atenção pela largura, que permite carregar uma variedade de itens. As laterais próximas a tampa vão quase na lataria do veículo. Não fossem as dobradiças estilo "pescoço de ganso" o espaço seria ainda maior.



A versão oferece ainda partida por botão, chave presencial e painel de instrumentos com tela digital 4,2 polegadas em TFT, associado aos mostradores analógicos: velocímetro e conta-giros. As rodas da versão são de liga leve 15 polegadas e tem pintura escurecida.



A boa lista de equipamentos do XS Sedan reforçada com itens de segurança , conforto, espaço interno e desempenho formam uma base sólida para que ele seja a versão do Yaris mais vendida. Aliás, com essas qualidades, até os clientes da própria marca interessados nos Corollas de entrada podem acabar optando pelo irmão menor.

Ficha técnica:

Motorização: 1.5L Dual VVT-i Flex, quatro cilindros

Potência e torque: 110 cv / 14,9 kgfm

Transmissão: CVT de 7 velocidades

Suspensão: Dianteira McPherson/ Traseira Eixo de Torção

Direção: Eletroassistida progressiva

Freios: Dianteira disco ventilado/ Traseira tambor

Pneus e rodas: 185/60 R15 / Aro 15 liga leve

Dimensões e capacidades: 4,145 m (comprimento)/ 1,730 (largura)/ 1,490 (altura)/ 2,55 (entre-eixos)/ 473 litros (porta-malas)