Pulse Abarth 2023Divulgação

Publicado 14/03/2022 21:34 | Atualizado 14/03/2022 21:44

Rio - Um ícone dos anos 2000 e popular versão do Fiat Stilo, a marca Abarth volta ao mercado brasileiro no último trimestre deste ano na linha Pulse. O SUV é o primeiro modelo produzido em parceria da italiana com a marca do escorpião desde 2014, quando era lançado o 500 Abarth, que tinha motor 1.4 Multiair 16 V Turbo com 167 cv e 23 kgfm. O anúncio foi feito durante uma prova do programa Big Brother Brasil, neste domingo.

Antes dele, o Stilo Abarth também tinha preparação para andar mais rápido que as demais versões. A versão mais potente do hatch era equipada com um motor cinco cilindros, 2,4 litros, 167 cv de potência e 22,8 kgfm de torque. Sua velocidade máxima era de 212 km/h e a aceleração de 0 a 100km/h em apenas 8,4 segundos.

Os detalhes do novo Pulse Abarth, contudo, ainda são um mistério. A Fiat não revelou detalhes sobre o lançamento. A expectativa é que ele seja equipado com o motor 1.3 GSE turbo flex da marca, usado nos modelos da Jeep (Compass e Renegade), que entrega 185 cv de potência e 27,53 kgfm de torque.

Também existe a possibilidade de que o motor 1.0 turbo que equipa as versões turbinadas do Pulse receba preparação diferenciada para entregar mais potência. Atualmente, ele rende 130 cv e 20 kgfm de torque. Além da variante turbo, o modelo também é vendido com motor 1.3 Firefly nas versões de entrada (Drive MT e Drive AT).

Segundo a Fiat, a marca Abarth também será integrada a, pelo menos, 50 concessionárias da própria montadora pelo país. Em um movimento inédito em seus 73 anos de história. "Nosso planejamento visa a implementação da marca Abarth, e não apenas o lançamento de um novo produto. A Abarth é esportiva na sua essência, é excitante, provocante. É essa combinação que vai gerar valor tanto para a Abarth quanto para a própria Fiat", afirmou Herlander Zola, Vice-Presidente Sênior da Fiat para América do Sul (Brand e Comercial).



As lojas dentro das concessionárias Fiat terão identidade exclusiva e equipe de vendedores para a comercialização dos produtos da linha Abarth. A marca do escorpião também estará representada no Brasil, neste ano, já que fornecerá motores para a Fórmula 4.



"É um privilégio participar deste momento da marca Abarth, que certamente vai proporcionar experiências extraordinárias para os nossos clientes e para todos os apaixonados por velocidade e esportividade", concluiu.