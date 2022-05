Modelo tem visual que lembra UTVs, pode levar duas pessoas e tem até 100 km de autonomia, diz a fabricante - Divulgação

Publicado 16/05/2022 13:22 | Atualizado 16/05/2022 13:23

Rio - A mobilidade elétrica é cada vez mais popular, principalmente na Europa, onde o parlamento busca banir veículos a combustão em 2035. Pensando nessa questão relacionada ao meio ambiente e também no espaço reduzido das cidades europeias, nasceu o Squad.



Produzido pela Squad Mobility, o pequeno veículo é projetado para “preencher a lacuna entre carros e veículos de duas rodas” e tem a proposta de ser um veículo acessível focado na mobilidade urbana.

O nome é derivado de solar quad (quadriciclo solar) e seu visual remete a um tuk-tuk misturado com UTV.

A aparência é bem simples, com uma grande área envidraçada, estrutura aparente e um painel solar no teto. Devido às dimensões pequenas, o Squad não necessita de carteira de habilitação para ser conduzido, pode ser estacionado como uma motocicleta e trafegar sem as portas.

O painel solar é o ponto que chama mais a atenção no pequeno veículo e pode proporcionar 20 km de autonomia diariamente, mais do que os 12 km por dia que um usuário médio de um veículo urbano percorre na Europa.

Porém, o clima ensolarado não é uma constante na Europa, então, os donos do Squad poderão trocar a bateria sem carga por uma recarregada em certos pontos espalhados pelas cidades. Com uma bateria completa, a autonomia pode alcançar os 100 km.

O interior segue a tendência de simplicidade, podendo transportar apenas duas pessoas, o espaço é pequeno, mas suficiente para transportar compras diárias ou semanais em mercado, ou até mesmo carrinhos de bebês.

Apesar de simples, o Squad conta com painel de instrumentos digital, ar-condicionado e aquecedor, além de apoiador de telefone, para fazer do celular do usuário uma central multimídia.

Com lançamento oficial programado para o ano que vem, o pequeno squad é equipado com dois pequenos motores traseiros, que geram cerca de 5 cv de potência, que apesar de pouco pode levar o veículo aos 45 km/h.

O modelo deve ser lançado por €6,250 (R$ 32.854,38) antes dos impostos e a fabricante pretende ofertar versões mais potentes e, também, de quatro lugares.