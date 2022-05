Novo bronco terá quatro opções de cores entre elas o Azul Indianápolis - Divulgação

Novo bronco terá quatro opções de cores entre elas o Azul IndianápolisDivulgação

Publicado 05/05/2022 19:21

Rio - A Ford anuncio, no fim da tarde desta quinta-feira (5), a chegada da linha 2022 do Bronco Sport com motor mais potente em 13 cavalos, novas opções de cores e equipamentos. Agora o motor EcoBoost 2.0L instalado no SUV importado gera 253 cv e deve garantir mais disposição ao modelo da montadora americana. O preço foi mantido e o utilitário esportivo segue sendo vendido por R$ 266.090.

Serão, ao todo, quatro novas cores na paleta do SUV: Vermelho Aurora, Marrom Batu, Cinza Dover e Azul Indianápolis. As cores mais vibrantes, segundo a marca, devem reforçar o carisma e personalidade do veículo. Com as quatro opções adicionadas, o Bronco passa a ter um total de 11 alternativas, todas acompanhadas de teto e colunas em preto brilhante.

A melhoria no desempenho do SUV foi ampliada por ajustes no motor 2.0L EcoBoost. A modificação inclui nova calibração do motor, alteração do comando de válvulas e do módulo eletrônico da bomba de combustível. Com os ajustes, o modelo passa a ter 253 cv (a 5.500 rpm) e 38,7 kgfm (a 3.000 rpm), respectivamente. O motor segue acoplado ao câmbio automático de oito velocidades e tração integral 4x4, com diferencial traseiro blocante.

Os novos números de potência e torque igualam o SUV ao desempenho entregue pelo propulsor na picape Maverick. O Bronco ainda tem rodas aro 17 polegadas, com pneus todo terreno e ganhou retrovisores com rebatimento elétrico de série.



A lista de itens segue oferecendo segurança e conforto para motorista e passageiros, com bancos parcialmente de couro com aquecimento, 9 airbags, piloto automático adaptativo com Stop & Go, assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre, faróis de LED com luz alta automática, som B&O e carregador sem fio para celular.