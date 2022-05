A 10ª Edição do Salão Moto Brasil 2022 acontecerá no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca - Divulgação

Publicado 23/05/2022 18:00 | Atualizado 23/05/2022 19:40

Rio - Os cariocas amantes das duas rodas têm destino certo nesta semana: o Salão Moto Brasil (SMB) 2022. O evento dedicado às motocicletas abre suas portas na próxima quinta-feira e vai até o domingo (29), no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Ao todo, oito marcas já estão confirmadas no evento que contará com stands, test-ride, shows de música e concurso de customização de motos.

Esta é a 10ª edição do SMB, segunda em que ele acontece no Parque Olímpico, na Barra. O espaço dedicado ao evento será montado em uma área de mais de 60 mil m². Entre as marcas confirmadas até o momento, estão a Ducati, BMW Motorrad, Triumph, Suzuki e Harley-Davidson.

Na programação, estão previstos estandes de fabricantes, acessórios e de peças para motos, circuito para teste, espaços para motoclubes, shows de bandas de rock e praça de alimentação. Destaque ainda para a Garagem Digital, espaço para influenciadores produzirem conteúdos, o Festival de Jazz&Blues e a final da sexta edição do concurso de motos customizadas Bike & Art Moto Brasil®.

O evento também terá um espaço dedicado para a troca de pneus, promovido pela Pirelli, e de troca de óleo, em parceria com a Motul. Além disso, o evento também será pet friendly e todos que quiserem poderão levar seus animais de estimação, com um espaço exclusivo para cães Entre Pegadas.Sem esquecer que o SMB novamente será pet friendly e os visitantes poderão levar seus cães ou deixá-los no espaço Entre Pegadas.

Ingressos

Segundo os organizadores do evento, os ingressos estão à venda no site oficial do SMB e no portal do Ingresso Rápido e custam a partir de R$ 25. O público também pode adquirir combos promocionais e passaportes para mais dias do evento. Vale lembrar que os bilhetes adquiridos para as edições adiadas do SMB são válidos para o salão 2022.