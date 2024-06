Tesla Cybertruck foi visto circulando pela Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio - Divulgação

Publicado 05/06/2024 23:05 | Atualizado 05/06/2024 23:06

Como diz o meme de Internet, a cidade do Rio de Janeiro definitivamente não é para amadores. Nesta quarta-feira, um modelo do Tesla Cybertruck foi visto ‘desfilando’ na comunidade da Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio. As imagens foram divulgadas em redes sociais, ao longo do dia.

O veículo, uma caminhonete na verdade, é conhecido pelo seu design futurista, com a carroceria toda feita em liga de aço inox. Nos Estados Unidos, os valores estão em torno de US$ 79.990 (R$ 395 mil) e US$ 99.900 (R$ 500 mil).

No entanto, para os brasileiros, só é possível adquirir por meio de uma importadora independente, que está trazendo o modelo em duas versões: All-Wheel Drive, o mais básico, por R$ 1.598.000.000, e o Cyberbeast, mais completo, por R$ 1.670.000.000.

Totalmente elétrica, a pick-up tem autonomia de até 547km devidamente carregada. Segundo a Tesla, a carroceria é resistente a tiros de até 9mm e os vidros também são super resistentes. Para os interessados em adquirir uma, a importadora é a Direct Imports.

No mês passado, um modelo, que teria sido o primeiro importado para o Brasil, foi visto em circulação em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Não se sabe se o da Vila Kennedy é o mesmo, ou outro que já chegou ao país. O motorista não foi identificado nas imagens.