Patinete elétrico da Mclaren em parceria com a Pure, na cor laranja, 'Papaya'Divulgação / Mclaren x Pure

Publicado 07/07/2024 06:00

A Mclaren anunciou uma linha de patinetes em colaboração com a Pure Electric, de Adam Norris, pai de Lando Norris, piloto da Mclaren na F1.

Os patinetes chegam em apenas uma versão, mas com três opções de cores diferentes: preto, laranja e 'Senna', que conta com a pintura especial e presta homenagem ao legado de Ayrton Senna. Os patinetes contam com 500W de potência, e a velocidade máxima é de 25 km/h, enquanto o alcance máximo é de 50 km. Os modelos custam 899 libras esterlinas (R$ 6.300).