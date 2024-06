Troca de óleo - Divulgação

Publicado 30/06/2024 06:00

Fazer a manutenção periódica nos veículos evita problemas maiores, como ficar no meio da rua com o carro quebrado ou pior. Algumas peças, porém, precisam ser trocadas com uma frequência maior do que outras.

O filtro de óleo precisa ser substituído junto ao óleo de acordo com a quilometragem vigente à viscosidade e aditivação do óleo. Já o óleo do motor, de acordo com sua composição ou usando o parâmetro de tempo de no máximo seis meses.

A correia dentada tem a troca recomendada entre 60 mil a 100 mil quilômetros rodados; o fluído de freio a cada 10 mil km ou um ano de uso e a bomba d'água a cada 40 mil e 60 mil quilômetros. Na dúvida, o ideal é sempre seguir o recomendado no manual do proprietário.

Além da troca dos itens citados, peças como, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de cabine, velas de ignição, fluido de transmissão e de arrefecimento, bateria, amortecedores e suspensão, lâmpadas e fusíveis devem ser verificadas com mais frequência, além das revisões regulares.

Já os pneus devem ser trocados a cada cinco anos ou ao atingir o indicador do desgaste da banda de rodagem, conhecido como TWI, que fica no sulco do pneu para demarcar quando atingem o limite de vida útil.