Levantamento da Mobiauto apontou os 15 SUVs mais fáceis de revenda no mercado de seminovosReprodução/Mobiauto

Publicado 07/07/2024 06:00

A Mobiauto (plataforma de tecnologia do setor automotivo) realizou um levantamento com os modelos que apresentam melhor revenda no mercado, usando uma pesquisa da Autotech, que é um dos três maiores marketplaces de carros novos e seminovos do país.

A pesquisa cruzou a quantidade de anúncios de SUVs com os cliques dos usuários das plataformas. A ideia era encontrar qual o SUV é mais fácil de ser vendido no mercado. A Mobiauto considerou apenas modelos com ano-modelo 2021, 2022 e 2023.

Os mais anunciados foram Nissan Kicks (6,46%), Citroën C4 Cactus (2,88%), Peugeot 2008 (2,73%) - todos 2022.

Entre os mais clicados, o Kicks mantém a liderança (1,64%) dos cliques, seguido do Renegade 2021 (1,52%), C4 Cactus 2022 (1,34%).

O SUV mais fácil de ser vendido é o Toyota SW4 2021 com 31 cliques por anúncio, seguido do Caoa Chery Tiggo 7 Pro com 24 c/a (cliques por anúncio) e Chevrolet Equinox com 19 c/a.

“Para quem está vendendo, o número de concorrentes é baixo e a procura por esses carros é alta. Em outras palavras, os modelos da marca tendem a ser mais fáceis de serem vendidos”, afirma o economista Sant Clair Castro Jr, CEO da Mobiauto.