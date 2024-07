Volkswagen Nivus - Reprodução

Volkswagen NivusReprodução

Publicado 07/07/2024 06:00

Inicialmente voltado para consumidores PcD , o modelo agora se apresenta como opção mais em conta do SUV cupê. As novas regras da venda de carros para PCD demandam ao menos uma versão de até R$ 120 mil do respectivo modelo, e a nova opção chega custando R$ 119.990.

O Nivus Sense conta com painel de instrumentos digital de 8 polegadas, faróis de LED, seis airbags, rodas de 16 polegadas, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, sensor de estacionamento traseiro e central multimídia de apenas seis polegadas.