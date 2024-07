Fiat Strada é a picape mais vendida de junho - Divulgação/Marcos Camargo

Publicado 07/07/2024 06:00

A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores divulgou os dados das picapes mais vendidas em junho. A liderança continua com a Fiat Strada, que vendeu 7.549 unidades. Houve uma queda em comparação com maio, quando foram vendidas 10.973.7



No segundo lugar, a Fiat Toro manteve sua posição, com 4.780 picapes vendidas. Um aumento de 645 unidades em relação a maio. Em terceiro lugar, a Toyota Hilux subiu no pódio, vendendo 3.895 unidades. A Volkswagen Saveiro, que caiu para a quarta posição, vendeu 3.182 unidades. Em quinto lugar, a Ford Ranger subiu no ranking com 3.026 emplacamentos.