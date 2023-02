Kits foram entregues na quarta-feira (1º) - Divulgação

Publicado 03/02/2023 16:33

Na última quarta (1º), a prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou as cestas básicas doadas pelo governo do Estado para as 60 famílias das áreas inseridas na situação de emergência e calamidade pública após a cheia do rio Paraíba. Os kits, entreguem na Escola Municipal Manoel Fonseca, também incluem água e produtos de higiene e de limpeza.



De acordo com a secretária de Assistência Social, Paloma Blunk Esteves, as cestas fazem parte do apoio que a pasta está oferecendo às famílias que tiveram suas casas interditadas no mês de janeiro deste ano. “O Governo do Estado nos entregou esses itens como uma ação emergencial, portanto não será todo mês. Mas essas famílias continuarão sendo acompanhadas pelos profissionais da Assistência Social. Estamos, desde as primeiras horas do ocorrido nos bairros, assistindo à população. E nós agradecemos o apoio dos barrenses nesse elo de amor”, aponta Paloma.



“Sabemos que é um momento muito delicado, e continuamos atentos e em estado de emergência. Portanto, todas as secretarias estão envolvidas nestas ações e na verificação dos desalojados e desabrigados. Aconselhamos que, nesse período de cheias, as pessoas que moram em áreas ribeirinhas ou próximas às encostas, fiquem ainda mais atentos. E, a qualquer fenômeno natural, entre em contato com a Defesa Civil, pelo número 199”, disse o prefeito Mario Esteves.