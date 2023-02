Jornada Pedagógica foi realizada em três pontos de Barra - Divulgação

Publicado 05/02/2023 20:15 | Atualizado 05/02/2023 20:20

A prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Educação, promoveu a Jornada Pedagógica 2023, que contou com eventos simultâneos para os mais de 1,2 mil profissionais que atuam nas unidades da rede municipal de ensino. O evento, realizado entre 8h e 16h em três polos distintos, teve objetivo de capacitar os trabalhadores antes do retorno do ano letivo, proporcionando mais eficácia e excelência para cada setor.



O circuito de formação foi divido por atribuições. Na Escola Municipal Adma Davi Chedid, professores e mediadores (estudantes de pedagogia que participaram do processo seletivo específico) receberam orientações; já na unidade de ensino Manoel Fonseca foram os auxiliares de serviços gerais, secretários e merendeiros; enquanto que, na sede da Secretaria de Educação, diretores e coordenadores participaram da proposta apresentada. Todo o acompanhamento foi ministrado por supervisores e professores da rede.

“Queremos receber a todos com muito carinho. Mas, mais que isso, esperamos que o empenho peculiar da categoria se mantenha. Essa Jornada mostra a união e a confiança de todos da Educação no sentido de levar o ensino aos seus alunos e comunidade escolar. Que seja um 2023 de muito aprendizado. Afinal, a educação é a forma mais direta e assertiva de socialização”, disse o prefeito Mario Esteves. “Há muito tempo que a rede não construía um momento como este. É importante fazer esse evento por conta da rotina escolar, com todos os profissionais, principalmente após a pandemia, quando tivemos grandes transtornos por conta do ensino a distância”, disse o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa.