Toni Platão é uma das atrações do festival - Divulgação

Publicado 27/02/2023 08:13

A Rota da Cerveja será o primeiro evento do mês de março que integra o projeto “Ipiabas Cinco Estações”. Promovido pela prefeitura de Barra do Piraí, o festival vai acontecer na Estação de Ipiabas ao longo de três dias. Sexta-feira (03) e sábado (04) o evento começará às 21h, e no domingo (05), às 16h. Com entrada gratuita, o festival terá diversas cervejarias artesanais, beer trucks, área gastronômica e atrações musicais.

“A Rota da Cerveja é um festival muito querido pela população, e nessa edição ela completa oito anos desde sua criação. O evento além de trazer diversos rótulos de chopes artesanais e especiais, também trará atrações musicais inéditas na região, e diversificada área gastronômica”, disse o secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges.

No primeiro dia da Rota da Cerveja, a banda Ultra Voltz abre a festa. Mais tarde, Toni Platão se apresenta. Já no sábado, quem abre a festa são os Irmãos Brothers Club Band, seguidos por Social Reggae e Uns e Outros, No domingo, a festa começa mais cedo com Dom Paulinho de Lima. Fechando a noite e o evento, Kaio Filipi Blues Band leva os clássicos do rock e do blues para Ipiabas.

“O distrito de Ipiabas é um local muito atrativo e charmoso, logo, com um grande potencial turístico. É nossa função fomentar ao máximo esse setor, que gera movimentação comercial e lucro para a região”, disse o prefeito Mario Esteves, completando:. “A Rota da Cerveja é um evento tradicional, essa já é sua oitava edição e espero que seja um sucesso assim como foram as anteriores. São oitos anos atraindo os apreciadores da cerveja artesanal, que também vêm pela música de variados estilos e aproveitam para aproveitar o distrito”.