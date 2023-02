Prefeito Mario Esteves destacou a importância da Educação, setor que recebe mais de 30% do orçamento municipal - Divulgação

Prefeito Mario Esteves destacou a importância da Educação, setor que recebe mais de 30% do orçamento municipalDivulgação

Publicado 08/02/2023 16:25

Ontem (07), o ano letivo em Barra do Piraí começou com evento no Royal Sport Club. Mais de 1,2 mil profissionais participaram do café da manhã em que foram feitos diversos anúncios pela Secretaria de Educação e reforçados pelo prefeito Mario Esteves. Os mais de 9 mil alunos da rede voltaram aos bancos escolares nesta quarta (08).

O prefeito destacou a importância da Educação na mudança comportamental dos alunos e os desafios da Secretaria que recebe mais de 30% do orçamento municipal. “Eu confio numa Educação de qualidade. É a primeira forma de socialização do ser humano; não devemos nunca desmerecer o potencial da sala de aula. Estamos buscando o melhor para professores, alunos e demais membros desta classe, que merecem o nosso respeito. Para tanto, os nossos esforços são fundamentais para que todos os projetos saiam do papel. Um dos primeiros passos foi anunciar a reforma paralela de mais quatro escolas, o ensino integral e os projetos de nova estrutura organizacional e ainda temos muito pela frente”, disse Mario Esteves.



“A valorização dos profissionais da educação será promovida por meio de atos responsáveis e dentro da realidade econômica do município de Barra do Piraí, ao passo que, desta forma, possamos, gradativamente, equalizar a remuneração destes trabalhadores com o piso nacional", disse o secretário interino de Educação, Wanderson Barbosa, destacando ações que estão sendo realizadas pela pasta, tais como aquisição de uniforme escolar para os alunos; a aquisição de kit-escolar; atividades alternativas fora do ambiente escolar, como passeio a diferentes parques; atividades no contraturno, como aulas de dança, música, teatro e outros; e premiação de aluno com um bom desempenho escolar conforme o projeto de lei “Aluno Destaque”.

“Neste ano, também estaremos premiando o professor com uma viagem a nível internacional, conforme as regras estabelecidas pelo Projeto de Lei ‘Professor Marilon’, que será votado na Câmara Municipal e que leva o nome de um dos maiores educadores da cidade nos últimos tempos. Também, cada professor receberá um notebook para o desempenho de suas funções”, completou Wanderson.