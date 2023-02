Abertura oficial acontece na tarde de hoje (16) - Divulgação

Publicado 16/02/2023 14:27

Hoje (16), às 17h, a prefeitura de Barra do Piraí inicia oficialmente o Carnaval 2023, mas a folia na cidade já começou logo na parte da manhã. O BadoPi Folia é uma festa programada pela prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, e pensada especificamente para o feriado, tendo o intuito de garantir entretenimento para todo público desde o começo, tanto que logo no decorrer do primeiro dia desfilarão cinco blocos pelo Centro da cidade.

O secretário de Turismo e Cultura, Jair Ferreira Borges, falou sobre o início das atividades carnavalescas da cidade, destacando o primeiro bloco a sair: “O pontapé inicial das festividades está marcado para a tarde, mas antes disso, às 9 horas, saiu da Praça Pedro Cunha o Bloco da Saúde Mental, uma iniciativa da Secretaria de Saúde destinada a toda população barrense como uma forma de conscientização a respeito de enfermidades da mente”. A abertura oficial do BadoPi Folia será às 17 horas, porém, paralelo a isso, no mesmo horário, indo na contramão da Av. Governador Portela, acontece o desfile de um clássico bloco barrense, a Bandalheira.

A agitação da noite continua às 20h, com o bloco Barra Fitness; seguido por O Conto do Vigário, às 21h. Para fechar o primeiro dia oficial de festa, o bloco Of Samba sai às 22h. Todos os blocos que desfilam entre 20h e 22h sairão da Praça Pedro Cunha e seguirão o trio elétrico em direção à Praça Nilo Peçanha. “É uma satisfação imensa poder promover uma festa de Carnaval após o período pandêmico. O festejo foi todo planejado, contaremos com policiamento necessário, banheiros químicos espalhados pela cidade e comerciantes licenciados vendendo os seus produtos”. Mario ainda expõe, com animação, suas expectativas para o feriado, “esse Carnaval tem tudo para ser um sucesso na região! Quinta-feira é apenas o primeiro dia oficial, o BadoPi Folia vai até terça e promete entregar muita alegria para a população. Contamos com todos vocês!”, disse o prefeito Mario Esteves.