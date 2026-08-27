O encontro foi realizado na terça-feira (26), no campus da UNIFAA - Foto: Divulgação

O encontro foi realizado na terça-feira (26), no campus da UNIFAAFoto: Divulgação

Publicado 27/08/2026 13:57

Barra do Piraí - Educadores da rede de ensino de Educadores da rede de ensino de Barra do Piraí participaram de uma formação voltada ao tema "Gestão Escolar e Educação Antirracista: fortalecendo políticas, práticas e saberes para a promoção da equidade racial". O encontro foi realizado na terça-feira (26), no campus da UNIFAA em conjunto com o PNEERQ, programa que atua na qualificação de profissionais da educação para o enfrentamento do racismo dentro do ambiente escolar.

Durante a reunião, gestores, coordenadores pedagógicos e professores discutiram estratégias para incorporar a igualdade racial ao cotidiano das escolas, desde o planejamento pedagógico até a formação continuada das equipes.

A proposta principal da formação foi mostrar que a educação antirracista não deve ser tratada como um projeto pontual e isolado, mas como um eixo permanente da gestão escolar, presente desde a escolha de materiais didáticos, e nas relações entre alunos e professores, até nas políticas internas de cada instituição de ensino.

Igor Neves, agente formador da PNEERQ, ressaltou a importância e necessidade de ações para capacitar os profissionais da educação diante das desigualdades sociais que se fazem presente nas escolas.

"É fundamental promover práticas de enfrentamento ao racismo estrutural no Brasil. Com acolhimento, diferentes pedagogias e abordagens, podemos resgatar a autoestima desses estudantes. Estamos falando de uma população que necessita de cuidado e de reais perspectivas de futuro, e as escolas precisam assumir um papel muito importante de não serem mais um espaço focado em números, mas sim ambientes genuinamente comprometido com o bem-estar dos alunos pretos, pardos e indígenas."

Ao longo da programação, foram apresentadas diversas práticas e referenciais teóricos que podem ajudar as escolas e seus funcionários a identificarem e superarem desigualdades raciais historicamente presentes no ambiente educacional.

A diretora da Escola Municipal Manoel Fonseca, Patrícia Oliveira, ressaltou a importância de reunir referências negras para auxiliar na educação.

“É muito positivo a Secretaria de Educação trazer temas como esse, pois nós somos referências para as crianças. É importante que elas vejam os artistas e jogadores negros, porém elas precisam ter os professores e profissionais da escola como referência também.”

Já a Fabíola Rodrigues, que também é diretora na Escola Municipal Miguel Vasconcellos, falou sobre a sua própria experiência quando era aluna, e destacou o quão necessárias são essas políticas educacionais, não só para a formação, mas também para um melhor entendimento de crianças e adolescentes sobre o tema.

“A minha geração cresceu aprendendo que ser negro não é ser bonito. As minhas referências eram de pessoas brancas. Isso fez com que minha família reproduzisse esse comportamento. Porém, hoje, eu rompi com isso e fico feliz em saber que a secretaria de educação está preocupada com isso. Em educar nossas crianças para que elas não reproduzam ou sofram preconceito.”