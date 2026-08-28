Projeto reúne música e cultura na Semana da Educação Infantil com oficinas e espetáculo em escolas públicas - Foto: Divulgação

Projeto reúne música e cultura na Semana da Educação Infantil com oficinas e espetáculo em escolas públicasFoto: Divulgação

Publicado 28/08/2026 17:26

Barra do Piraí - Por um dia, o ginásio municipal deixou de ser apenas um espaço de aulas para se transformar em um verdadeiro cenário de sonhos e travessias. Ao som da sanfona e das melodias inconfundíveis de Luiz Gonzaga, as crianças da Educação Infantil de Por um dia, o ginásio municipal deixou de ser apenas um espaço de aulas para se transformar em um verdadeiro cenário de sonhos e travessias. Ao som da sanfona e das melodias inconfundíveis de Luiz Gonzaga, as crianças da Educação Infantil de Barra do Piraí viveram uma manhã de encantamento. Entre risos, cantorias e olhos brilhando de curiosidade, instrumentos improvisados e uma plateia mirim que não parava de cantar, as crianças compuseram um clima de festa e descoberta, transformando o aprendizado musical em pura celebração.

A Caravana "Sinta o Som – O Brasil de Luiz Gonzaga: Travessias e Sonhos", é um projeto de educação, cultura e formação musical voltado à rede pública de ensino, que realizou uma ação especial em comemoração à Semana da Educação Infantil, que foi celebrada no dia 25 de agosto. A iniciativa utiliza a obra e a trajetória do Rei do Baião como eixo para promover experiências artísticas, fortalecer a identidade cultural brasileira e ampliar o acesso à educação musical entre crianças e jovens.

A programação foi destinada exclusivamente a escolas que possuem turmas de Jardim 1 e 2, atendendo crianças de 4 e 5 anos. As atividades reúnem oficinas de musicalidade, atividades de sensibilização musical e a construção de instrumentos com materiais alternativos, encerrando com chave de ouro com a apresentação do espetáculo que dá nome ao projeto.

"Achei uma experiência maravilhosa. Acredito que apresentar a cultura do nosso país para os pequenos é algo extremamente positivo e enriquecedor para eles", afirmou a professora de Educação Infantil, Talita Conceição.

Mais do que uma apresentação teatral, a Caravana é composta por um conjunto de ações educativas realizadas diretamente nas escolas. Além das atividades voltadas aos estudantes, o projeto também oferece formação para professores da Educação Infantil e dos Anos Iniciais, capacitando os educadores para o uso da música como recurso pedagógico no ambiente escolar.

Em 2026, a Caravana já percorreu diversos municípios de Pernambuco, Maranhão e Rio Grande do Norte, com apresentações especiais também em Recife e Natal. O projeto é uma realização do Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) e, em diferentes estados, contou com patrocínio do Santander por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, além do apoio de secretarias municipais de Educação e Cultura.

A musicista, Renata Cristina, explicou como funciona o projeto e seus impactos culturais e ambientais na vida de jovens e adolescentes.

"O Projeto Sinto o Som faz parte do Projeto do Instituto Brasileiro de Música e Educação, nele nós temos a prática de aulas regulares nas escolas, e contamos também com masterclass para os professores da rede municipal de ensino. É muito gratificante trazer essa conscientização ambiental para eles, mostrar para eles que é possível a gente fazer música com instrumentos não convencionais, com aquilo que a gente tem na nossa casa. E é um espetáculo interativo, então enquanto a peça tá acontecendo, os alunos cantam e tocam junto com a gente. Além de trabalhar a identidade, a sustentabilidade e a cultura, nós também mostramos toda a trajetória de Luiz Gonzaga, um símbolo muito importante para a cultura brasileira."

O ponto alto da Caravana é a peça "O Brasil de Luiz Gonzaga: Travessias e Sonhos", conduzida por um poeta e cantor viajante do tempo que apresenta a vida e a obra do sanfoneiro pernambucano de forma lúdica, interativa e musical. Durante a apresentação, os próprios estudantes que participaram das oficinas fazem parte do elenco, tornando-se protagonistas da experiência artística ao lado dos atores profissionais.

Um espetáculo não pode ser feito sem artistas, então a Marina Marinho, atriz de 26 anos, falou sobre como é a experiência do ponto de vista dos profissionais que dão vida ao projeto, lado a lado com os alunos durante a Caravana.

"Têm sido muito legal percorrer o Estado do Rio inteiro, e juntar os alunos das escolas públicas. É muito lindo ver esse espetáculo com tamanha importância, falando do ícone Luiz Gonzaga e de artistas da cultura brasileira, fazendo tudo isso de uma forma lúdica, com cenário simples e com músicas. Eles fazem parte do espetáculo tanto quanto nós, ao tocar e cantar em conjunto. Então é muito lindo!"

Com essa proposta, o projeto busca valorizar a música popular brasileira e a cultura nordestina, aproximar crianças e jovens da obra de Luiz Gonzaga, desenvolver habilidades musicais e criativas nos participantes, democratizando o acesso à cultura nos municípios, sempre com o olhar voltado às comunidades educacionais.