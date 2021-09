Cronograma de vacinação contra covid-19 em Barra Mansa - Reprodução/ Internet

Cronograma de vacinação contra covid-19 em Barra MansaReprodução/ Internet

Publicado 29/09/2021 12:17

Barra Mansa - Nesta quarta-feira, dia 29, a programação de vacinação contra covid-19 em Barra Mansa será destinada aos adolescentes de 13 e 12 anos, também para pessoas agendadas com segunda dose e idosos aptos para receber a dose de reforço (3 dose).

De acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a aplicação das doses ocorrerá para meninas de 13 anos com a primeira dose e idosos acima de 70 anos, que tenham completado o esquema vacinal até o dia 29 de março.

O horário de aplicação das doses será até as 20h, distribuídos em locais diferentes. Até as 16h no Teatro do Parque da Cidade e nos Postos de Saúde dos bairros. A Unidade Sentinela do bairro Ano Bom funcionará até às 20h.

Para ser vacinado, o adolescente deverá estar acompanhado de um responsável e apresentar RG, CPF, comprovante de residência nominal em nome dos pais, ou declaração de posto de saúde e cartão de vacina. Para receber a dose de reforço e a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacina comprovando a aplicação anterior.