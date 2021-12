Evento ocorreu na tarde do último domingo, dia 12, no bairro Nova Esperança - Divulgação

Barra Mansa - O grupo Compartilhando Alegria e a Adibam (Associação dos Diabéticos de Barra Mansa) realizaram a 10ª Festa de Natal das Crianças e Adolescentes do Nova Esperança. O evento ocorreu na tarde do último domingo, dia 12, em uma praça do bairro. Durante a festividade, 250 crianças receberam um kit de Natal. Ainda foram doados brinquedos e roupas novas.

A organizadora do evento, Maria de Fátima Moura de Oliveira, comentou que no decorrer da festa, as crianças e pais participaram de atividades comandadas pelo Papai Noel, além de distribuição de guloseimas, cachorro quente e bolo para os pequenos.

“Foi uma tarde muito divertida e fazemos estes eventos com carinho, pois é uma sensação maravilhosa poder ver o brilho nos olhos das crianças, quando recebem as sacolinhas com os brinquedos e roupas”, disse.

Os kits foram doados pelos chamados “padrinhos”, que acolheram as crianças em vulnerabilidade social. Maria de Fátima ainda explicou que o kit é composto por um par de calçado, produtos de higiene pessoal, roupa nova, sendo que em alguns, de acordo com o padrinho recebem ainda caixas de bombons.

O trabalho da equipe do Compartilhando Alegria começa pelo menos seis meses antes, quando o grupo visita casas e observa as necessidades das famílias. Após isso, a equipe relaciona o total de crianças a serem inseridas no projeto e parte em busca dos chamados “padrinhos” que serão os responsáveis pelas doações dos kits de Natal.

“Além dos padrinhos nossa equipe deixa sempre um quantitativo a mais de kits para eventuais crianças que compareçam ao evento sem estarem incluídas no cadastro, porque a meta é não deixar ninguém ir para casa sem um kit Nata”, destacou Maria de Fátima.

Ela ainda acrescentou que entidades como a Adibam também cooperam e adotam diversas crianças.

“Uma iniciativa como esta precisa de todo o apoio do mundo, por isso, abraçamos a causa do projeto”, enfatizou Maria Eterna Quintão, presidente da Adibam.