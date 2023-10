Oficina terapêutica ?Oportunizar!? auxilia assistidos que buscam vaga no mercado de trabalho ou curso de aperfeiçoamento - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 26/10/2023 19:03

Barra Mansa - O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) de Barra Mansa, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vem ampliando a autonomia dos usuários através de uma equipe multidisciplinar. No local, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, psiquiatras, enfermeiros, entre outras especialidades, elaboraram uma série de ações para o fortalecimento dos vínculos do paciente com a instituição. Neste sentido, recentemente, foi inaugurada a oficina terapêutica ‘Oportunizar!’, que auxilia os assistidos que buscam uma vaga no mercado de trabalho formal ou algum curso de aperfeiçoamento.

Denise Durval, coordenadora na instituição, explicou como foi o surgimento da ideia. “Nossos pacientes trazem em seus atendimentos uma grande necessidade de recolocação no mercado de trabalho ou uma vontade pessoal de retornar a estudar e se capacitar. De forma coletiva, trabalhamos para construir a melhor forma de ofertar esse serviço. Com a contratação de novos profissionais, surgiu a oportunidade de construirmos esse espaço para nossos frequentadores e, além disso, para algum membro de sua família. O Caps AD tem como objetivo estar sempre de portas abertas aos familiares dos acompanhados e a todos que dele necessitam”, disse.

O pedagogo responsável pela atividade, Johnes Hebert, destacou os objetivos da oficina. “Trouxemos uma proposta que casou com as necessidades que a instituição buscava, e o fato da equipe ser unida facilita a cada dia que mais usuários busquem a integração junto à oficina. Nela já disponibilizamos o varal do emprego, centenas de vagas abertas e milhares de vagas em cursos gratuitos. Conseguimos criar e-mail profissional, solicitar carteira de trabalho digital, elaborar currículos e outras demandas que os próprios pacientes trouxeram”, explicou o profissional.

A supervisora do Programa de Saúde Mental do município, Maria Elvira da Cunha, afirmou que as ações desenvolvida no Caps AD fortalecem as políticas públicas e reintegração desses pacientes: “Essa equipe plural é que constrói a identidade do Caps e, assim, de forma participativa evoluímos a cada dia”, apontou.

O Caps AD atualmente oferece aulas de violão e artesanato e grupos terapêuticos, acompanhando quase 500 assistidos. A oficina “Oportunizar!” acontece todas as terças-feiras em dois horários (11h e 14h) no próprio Caps AD, que fica localizado na Rua Professor Pedro Vaz, número 57, no Centro. O telefone para contato é : (24) 3512-0784.