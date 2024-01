PMs encontraram 17 tiras de maconha, 15 pedras de crack, 67 pinos de cocaína, além de R$ 12 em espécie - Divulgação/PMERJ

Publicado 23/01/2024 14:38

Barra Mansa - Policiais militares encontraram drogas no bairro Getúlio Vargas, no início da noite desta segunda-feira (22), em um local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes. De acordo com as informações da Polícia Militar, uma equipe do Patamo II (Patrulhamento Tático Móvel da 2a Companhia) estava observando o local conhecido como Curral, na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas, quando viram a suspeita, que os PMs já sabiam anteriormente ter envolvimento com o tráfico de drogas.

Os policiais militares observaram quando a mulher vendia as drogas e guardava os entorpecentes em um local próximo. Os PMs abordaram e revistaram a suspeita, mas nada de ilícito foi encontrado com ela. No entanto, no local onde os PMs haviam observado ela guardando as drogas, foram encontrados 17 tiras de maconha; 15 pedras de crack; 67 pinos de cocaína, além de R$ 12 em espécie.

A ocorrência foi registrada na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).