Todas as regiões da cidade contam com o serviço de exames - Foto: Felipe Vieira

Publicado 26/03/2025 09:48

Barra Mansa - A descentralização da realização de exames laboratoriais na rede pública de Barra Mansa, iniciada há pouco mais de um mês, resulta em mais conforto à população. A maior proximidade dos pontos de coleta também favoreceu a realização dos procedimentos, que já aumentaram 24% este ano, em comparativo aos três primeiros meses no ano passado. Todas as regiões da cidade passaram a oferecer o serviço, que ainda conta com desjejum aos pacientes. A medida foi implantada após determinação do prefeito Luiz Furlani.



De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, de janeiro a março de 2024, 159.513 exames laboratoriais (sangue, fezes ou urina) foram realizados no período. Em 2025, antes mesmo de encerrar o primeiro trimestre, este número aumentou para 197.492. O número de atendimentos nas unidades de saúde também foi ampliado de 12.367 para 12.840.



A descentralização também contribuiu para a redução de pacientes nas filas, até mesmo para atendimentos. Na unidade central, no bairro Ano Bom, 936 eram realizados por mês antes da mudança. Com a ampliação, que começou no dia 19 de fevereiro, esse número caiu para 649 no último mês.



"A saúde é a base para desenvolvermos bem todas as atividades. Por isso, é a nossa prioridade total. Descentralizamos os exames, oferecendo desjejum aos pacientes, e estamos percorrendo todas as unidades de saúde do município para promover ainda mais ações que beneficiem os munícipes", destacou o prefeito Furlani.



O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, agradeceu a iniciativa do prefeito, destacando que “com isso, os pacientes não vão precisar pegar ônibus e se deslocar para o Centro. É uma comodidade que estamos levando aos nossos munícipes e celeridade da coleta ao resultado”.



Além do Laboratório Central, localizado na UBSF Ano Bom; a Policlínica Sirene I - Boa Sorte; o Centro de Especialidades Médicas da Região Leste; a USF do bairro Bocaininha; e a Clínica da Família Amilta Pedrosa Marins, na Vista Alegre, passaram a ser pontos de coleta dos exames laboratoriais, das 7h às 9h.