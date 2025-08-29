O adiamento será até o dia 19 de dezembro - Foto: Gabriel Borges

Publicado 29/08/2025 14:22

Barra Mansa - Uma ótima notícia para os contribuintes de Barra Mansa: o prazo para adesão ao Refis (Programa de Recuperação Fiscal) será ampliado, passando de 31 de agosto para o dia 19 de dezembro de 2025. A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Finanças, tomou a medida visando oferecer uma nova oportunidade para os contribuintes que possuem débitos com a administração municipal.

O Refis tem como objetivo promover a regularização de tributos vencidos até o dia 31 de dezembro de 2024, inclusive os lançados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae). Podem participar pessoas físicas e jurídicas, inscritas em dívida ativa ou não. As dívidas abrangidas pelo programa são: IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), ISS (Imposto Sobre Serviços), ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos), alvarás de funcionamento, multas e infrações, entre outras.

Os descontos em juros e multas podem chegar a 100% se o pagamento for feito em cota única. Mas há também a possibilidade de parcelamento, que varia de 12 a 120 vezes (dependendo do valor da dívida).

Para os contribuintes interessados em regularizar sua situação, é possível realizar de forma on-line ou presencial.

Site: www.barramansa.rj.gov.br – clique na seção FINANÇAS; em seguida, PORTAL PARCELAMENTO; depois, INICIAR PARCELAMENTO; basta selecionar a categoria desejada e preencher com os dados necessários.

SARA (ferramenta de atendimento por inteligência artificial): envie uma mensagem para o WhatsApp (24) 2106-3400 e escolha a opção 1 (Secretaria de Finanças) e, em seguida, a opção REFIS.

Saguão da Prefeitura: os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, com distribuição de senhas entre 8h e 16h – Rua Luís Ponce, 263, Centro.



CONCILIA

O prazo estendido até o dia 19 de dezembro também é válido para quem quer aderir ao Programa Concilia Barra Mansa, que é voltado aos contribuintes que possuem dívidas em execução fiscal. A iniciativa é resultado de um convênio da Secretaria Municipal de Finanças com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Os contribuintes interessados devem buscar o atendimento presencial da Secretaria de Finanças, no saguão da Prefeitura. No local, eles devem preencher um formulário, que será encaminhado para o Poder Judiciário, responsável por decidir se o contribuinte tem direito à gratuidade.

O secretário de Finanças do município, Leonardo Ramos de Oliveira, destacou a importância do prazo maior para adesão, tanto para o Refis quanto para o Concilia. “Essa iniciativa é benéfica para os dois lados: o contribuinte pode ficar em dia com o município e a Prefeitura pode receber recursos que terão um impacto significativo na composição de sua receita, o que, por sua vez, garante recursos para realização de obras e serviços que irão melhorar significativamente a qualidade de vida da população”, afirmou Leonardo.