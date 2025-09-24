O fórum foi realizado no Espaço M, bairro Ano Bom - Foto: Gabriel Borges

Publicado 24/09/2025 16:25

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Procon Municipal, em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc), representado pela juíza Dra. Anna Carolinne Licasalio da Costa, recebeu nesta quarta-feira (24), no Espaço M, bairro Ano Bom, o Fórum Regional de Direito do Consumidor Médio Paraíba – Barra Mansa, alusivo aos 35 anos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O encontro reuniu autoridades, representantes do Poder Judiciário, especialistas e gestores públicos, com o objetivo de debater avanços, desafios e perspectivas para a proteção dos direitos da população.

Entre os presentes estavam o prefeito Luiz Furlani; a vice-prefeita Luciana Alves; o procurador-geral do município, César Catapreta; a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte; o secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu; o secretário de Relações Institucionais e Governança Corporativa, Júlio Esteves; o coordenador do Procon Barra Mansa, Felipe Goulart; além de representantes do judiciário da região.

Durante a abertura, o prefeito Luiz Furlani, que também é advogado, lembrou o início de sua trajetória profissional como estagiário da Defensoria Pública. "Foi uma experiência que moldou minha vida pessoal e profissional. Tenho orgulho de hoje, como prefeito, sediar um evento que coloca a defesa do consumidor em pauta. Nossa gestão está comprometida em garantir os direitos da população, sobretudo dos mais vulneráveis, que precisam de um olhar especial do poder público", destacou Furlani.

O coordenador do Procon Barra Mansa, Felipe Goulart, reforçou a relevância do evento e o compromisso da cidade com a proteção da cidadania. “Celebrar os 35 anos do Código de Defesa do Consumidor em Barra Mansa é um orgulho. O Procon municipal trabalha diariamente para orientar, fiscalizar e garantir que os cidadãos tenham seus direitos respeitados. É gratificante receber um fórum dessa dimensão em nossa cidade”, afirmou Felipe.

A coordenadora do Procon-RJ, Flavia Lira, parabenizou a administração municipal pelo trabalho desenvolvido na área. “Dos 92 municípios do estado, apenas 34 possuem Procon ativo, um número baixo diante da relevância da economia fluminense. Barra Mansa se destaca por tratar a defesa do consumidor como política pública. Ressalto o empenho do prefeito Luiz Furlani e da equipe em manter um Procon atuante e próximo da população, disse Flavia.