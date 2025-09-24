O fórum foi realizado no Espaço M, bairro Ano BomFoto: Gabriel Borges
Barra Mansa sedia Fórum Regional de Direito do Consumidor em comemoração aos 35 anos do CDC
Evento contou com a presença do prefeito Luiz Furlani, autoridades regionais e especialistas na área
Furlani anuncia shows de Thiago Brado e Olívia Ferreira na Expo BM
Evento em comemoração dos 193 anos de Barra Mansa contará com apresentações dos cantores católicos nos dias 10 e 11 de outubro
Cão resgatado pela Secretaria de Bem-Estar dos Animais ganha novo lar
Após passar por cuidados veterinários, ‘Paçoca’ foi adotada por servidores da Prefeitura de Barra Mansa
Caravana Sinta o Som encanta crianças da Educação Infantil em Barra Mansa
Projeto promove integração entre música, cultura e conscientização ambiental para mais de 100 alunos da rede pública municipal
Barra Mansa se prepara para o desfile cívico em comemoração aos 193 anos de emancipação
Evento será realizado no dia 3 de outubro, com concentração às 7h na Avenida Domingos Mariano e desfile a partir das 8h na Avenida Joaquim Leite
Barra Mansa segue com Campanha de Vacinação Antirrábica neste fim de semana
Ação da Secretaria de Saúde mobiliza postos fixos e unidades móveis em diversos bairros nos dias 27 e 28 de setembro
