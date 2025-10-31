A expectativa é de grande movimentação nos quatro cemitérios do município - Foto: Gabriel Borges

Publicado 31/10/2025 15:46

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Ordem Pública, está preparando os cemitérios da cidade para o Dia de Finados, que será celebrado neste domingo, dia 02 de novembro. A expectativa é de grande movimentação nos quatro cemitérios do município — Centro, Amparo, Floriano e Rialto — que estarão abertos para visitação entre 6h e 17h.

Durante o feriado, haverá reforço na segurança e no ordenamento do trânsito, com a presença da Guarda Municipal e dos agentes de trânsito nas imediações dos cemitérios. Para facilitar o acesso, o estacionamento estará liberado no Parque da Cidade para quem visitar o Cemitério Municipal, no Centro.

Desde o início do ano, a Prefeitura tem investido em melhorias nos espaços, como a instalação de ar-condicionado e ventiladores nas capelas do Centro e dos distritos de Nossa Senhora do Amparo e Rialto, reforço nas rotinas de manutenção e modernização da frota de veículos funerários, que agora contam com sinalização adequada para garantir mais segurança e eficiência no atendimento.

O secretário de Ordem Pública, Daniel Abreu, destacou que as ações são parte de um esforço contínuo para oferecer um serviço mais eficiente e acolhedor. “Estamos realizando, desde o início do ano, diversas ações visando melhorar o atendimento e modernizar o funcionamento da Funerária e do Cemitério Municipal. Sabemos que esse é um momento de dor e fragilidade e por isso nosso compromisso é estar presente, oferecendo o máximo de assistência”, destacou.

O Cemitério Municipal de Barra Mansa fica na Avenida Domingos Mariano, nº 1.033, no Centro, e o telefone para contato e WhatsApp é o (24) 3020-0255.

Confira a seguir o horário das missas no Dia de Finados:



CENTRO

- 08h: Cemitério Municipal (Equipe: Paróquia São Sebastião)

- 16h: Cemitério Municipal (Equipe: Paróquia Santa Cruz)



FLORIANO

- 7h | 12h | 19h – Santuário

- 16h – Cemitério de Floriano