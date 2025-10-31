O evento reuniu trabalhadores, profissionais da saúde e pacientes, e contou com agendamentos extras de ultrassonografia transvaginalFoto: Divulgação
Hospital da Mulher encerra Campanha Outubro Rosa com mutirão de atendimentos e ações de conscientização
Evento reuniu trabalhadores, profissionais da saúde e pacientes, com agendamentos extras de ultrassonografia transvaginal, palestras e rodas de conversa sobre prevenção ao câncer de mama e saúde da mulher
Cemitérios de Barra Mansa se preparam para o Dia de Finados
Município realiza manutenção e modernização nos espaços e espera grande público durante o feriado
Barra Mansa é 1º lugar na categoria Índice de Destinação de Resíduos
Município conquista resultado pelo quinto ano consecutivo; mecanismo recompensa as boas práticas ambientais
Furlani inaugura segunda creche nesta semana
Com estrutura moderna e acessível, unidade Geralda da Silva e Silva, na Vila Ursulino, poderá atender até 160 crianças
Prefeitura se prepara para retorno dos Jogos Escolares de Barra Mansa
Após cinco anos sem novas edições, abertura do Jebam 2025 será na próxima segunda-feira, dia 03 de novembro, no Clube Municipal
Abertura da 24ª Flumisul celebra momento de crescimento econômico em Barra Mansa
Feira tem a expectativa de reunir 75 mil pessoas no Parque da Cidade e consolida o município como polo de desenvolvimento do Sul Fluminense
