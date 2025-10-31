O evento reuniu trabalhadores, profissionais da saúde e pacientes, e contou com agendamentos extras de ultrassonografia transvaginal - Foto: Divulgação

O evento reuniu trabalhadores, profissionais da saúde e pacientes, e contou com agendamentos extras de ultrassonografia transvaginalFoto: Divulgação

Barra Mansa - A Secretaria de Saúde de Barra Mansa encerrou, nesta sexta-feira, dia 31, a Campanha Outubro Rosa, no Hospital da Mulher, com um grande mutirão de atendimento e atividades educativas voltadas à prevenção do câncer de mama e à promoção da saúde feminina. O evento reuniu trabalhadores, profissionais da saúde e pacientes, e contou com agendamentos extras de ultrassonografia transvaginal, além de palestras e rodas de conversa sobre cuidados preventivos e autocuidado da mulher.

As atividades foram coordenadas pela diretora médica do hospital, Dra. Rose Márcia, pela diretora geral, Lívia Xavier, e pela gerente de enfermagem, Vivian Ávila. Segundo Lívia, as pacientes atendidas no mutirão foram previamente agendadas durante a ação realizada no dia 17 deste mês, no Corredor Cultural, no Centro. "O Outubro Rosa é uma oportunidade para reforçar o cuidado com a saúde da mulher. Este mutirão é uma forma de ampliar o acesso aos exames e incentivar o diagnóstico precoce, que pode salvar vidas", destacou Lívia.

A médica Dra. Rose Márcia ressaltou a importância de manter os cuidados com a saúde da mulher durante todo o ano, não apenas em outubro. “O Outubro Rosa serve como um lembrete. Muitas mulheres colocam a família e o trabalho em primeiro lugar e acabam deixando a própria saúde em segundo plano. Cuidar de si mesma é essencial para poder cuidar dos outros”, afirmou.

A médica reforçou ainda a necessidade de manter os exames preventivos em dia, além de observar o histórico familiar. “Mulheres que possuem casos de câncer de mama ou de ovário na família devem ter acompanhamento médico mais rigoroso, pois o risco pode ser maior”, alertou.

Durante a ação, a enfermeira Genyhelen de Assis Nogueira da Conceição compartilhou sua experiência pessoal ao enfrentar o tratamento contra o câncer. Em sua fala, ela destacou a importância da conscientização desde a juventude. “As meninas precisam aprender a conhecer o próprio corpo desde cedo. Quando há casos de câncer na família, é essencial que essas jovens sejam acompanhadas por profissionais de saúde, com um olhar preventivo e cuidadoso”, disse.