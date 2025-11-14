Município se consolida como referência regional após sequência inédita de procedimentosFoto: Divulgação
Barra Mansa acelera na alta complexidade com a realização de sete transplantes renais
Município se consolida como referência regional após sequência inédita de procedimentos
Barra Mansa acelera na alta complexidade com a realização de sete transplantes renais
Município se consolida como referência regional após sequência inédita de procedimentos
Parque da Cidade recebe o República do Rock Motofriends com show de Lobão neste sábado
Evento terá 12 horas de atrações com bandas locais e entrada solidária com arrecadação de um brinquedo novo
Barra Mansa vai celebrar a cultura afro-brasileira com Semana da Consciência Negra
Programação busca valorizar a ancestralidade, promover a igualdade racial e reforçar o combate ao racismo
Educação de Barra Mansa é destaque em edital nacional de boas práticas de educação integral
Município participa de projeto do MEC sobre Escolas Vocacionadas e tem seu trabalho reconhecido em âmbito nacional
Prefeitura de Barra Mansa investe em prevenção com 3.000 procedimentos dermatológicos
Novo serviço inibe o desenvolvimento de carcinomas e melhora significativamente a saúde, o bem-estar e a autoestima da população
Tiro de Guerra Night Run reúne centenas de corredores em Barra Mansa
Edição foi a primeira realizada no município pelo TG e percorreu vias centrais, como as avenidas Domingos Mariano, Joaquim Leite e Roosevelt Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.