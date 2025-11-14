Município se consolida como referência regional após sequência inédita de procedimentos - Foto: Divulgação

Publicado 14/11/2025 14:37

Barra Mansa - Em apenas sete meses, Barra Mansa realizou sete transplantes renais na Santa Casa de Misericórdia, reforçando sua posição como referência regional em alta complexidade. O procedimento mais recente ocorreu na noite desta quarta-feira (13) e beneficiou uma paciente de 54 anos, moradora de Angra dos Reis, demonstrando que o investimento contínuo em saúde pública salva vidas e transforma realidades.

Essa trajetória teve início em maio deste ano, quando foi realizado o primeiro transplante renal da história da cidade. A paciente, de 45 anos, recebeu um rim vindo de outro município do interior fluminense. A cirurgia, considerada um marco, inaugurou uma nova fase para a saúde de Barra Mansa. Desde então, a cidade mantém a média de um transplante por mês, um feito expressivo para um serviço recém-implantado, conforme destacou o secretário de Saúde, Sérgio Gomes.

A realização dos procedimentos tornou-se possível após um processo de credenciamento iniciado há cerca de quatro anos, com o propósito de transformar Barra Mansa em um polo regional de transplantes renais. A autorização do Ministério da Saúde, concluída há um ano, somou-se ao fato de a Santa Casa já atuar como Organização de Procura de Órgãos (OPO) e possuir experiência prévia em transplantes de córnea.

"Além de ampliar o acesso ao tratamento, trazer o transplante renal para o município reduz deslocamentos, facilita o acompanhamento pós-operatório e oferece mais conforto às famílias dos pacientes. Com sete cirurgias realizadas entre maio e novembro, nos consolidamos como uma alternativa segura e qualificada para quem aguarda na fila de transplantes no Estado do Rio", destacou o secretário de Saúde.

O prefeito Luiz Furlani também celebrou a consolidação de Barra Mansa como referência na alta complexidade. “Estou muito feliz por mais um passo dado em direção à melhoria dos serviços de saúde oferecidos à nossa população. Parabenizo a dedicação da equipe médica envolvida em prol da saúde pública, da reabilitação da saúde e do bem-estar das pessoas”, concluiu o prefeito.