O evento atraiu cerca de 25 mil pessoas, que acompanharam de perto a abertura das comemorações na cidade - Foto: Yuri Melo

Publicado 27/11/2025 12:06

Barra Mansa - A menos de um mês para uma das datas mais importantes do calendário Cristão, Barra Mansa deu início às celebrações oficiais de fim de ano com a inauguração do Brilho de Natal. Realizado na noite desta quarta-feira (26), na Avenida Roosevelt Brasil, no Centro, o evento atraiu cerca de 25 mil pessoas, que acompanharam de perto a abertura das comemorações na cidade. O momento foi marcado por emoção, luzes e união entre as famílias.

A Orquestra Sinfônica de Barra Mansa (OSBM) realizou um concerto especial que embalou o público. E o momento mais aguardado da noite - o acendimento da árvore de 25 metros de altura, considerada a maior do Sul Fluminense - deixou o momento ainda mais encantador. A estrutura iluminada se tornou o destaque do evento e promete ser um dos principais pontos de visitação durante o período natalino.

O momento contou ainda com o prefeito Luiz Furlani entregando a chave simbólica da cidade ao Papai Noel e com uma extensa queima de fogos no alto do prédio da Prefeitura. Os moradores e visitantes também puderam admirar letreiros iluminados, enfeites temáticos, brinquedos para as crianças, quiosques e a tradicional Casa do Noel. O Bom Velhinho já começou a distribuir presentes no local e a receber as crianças cheias de pedidos e anseios para a ‘visita’ que fará em suas casas na madrugada do dia 25 de dezembro.

"Tenho 47 anos e nunca vi Barra Mansa tão bonita. A gente costumava ir para outras cidades para curtir este momento em família. Estar aqui hoje, na cidade que nasci e cresci, junto com minha filha e meu esposo, causa em mim uma sensação muito boa. É como se estivesse em casa e recebesse a visita de uma pessoa muito querida que há anos não via", descreveu a moradora do bairro Vista Alegre, Janaína de Oliveira Paiva.

Além dela, quem ficou encantado com o que vivenciou na abertura do Brilho de Natal foi o morador da Vila Coringa, Marcos Aquino dos Santos, de 72 anos. “A gente se emociona ao ver a cidade do jeito que está. Nasci aqui em 1953 e nunca vi Barra Mansa tão enfeitada assim, com o povo reunido para o Natal. É uma data muito importante e ver todo mundo assim, feliz, junto, é o que é o verdadeiro Natal”, declarou Marcos.

O prefeito Luiz Furlani também destacou a alegria de ver Barra Mansa iluminada e celebrando o momento em união.

"Estou vivendo, como prefeito, um sonho que tive quando criança: ver minha amada cidade linda, iluminada e decorada de uma forma nunca antes vista. Está aí um Natal sempre sonhado, que vai ficar na história e marcar os corações dos barra-mansenses. Vai ser maravilhoso, lindo, harmonioso e, principalmente, marcante para os munícipes que passaram a olhar para a nossa cidade com orgulho e amor”, enfatizou Furlani, agradecendo a parceria com a Câmara de Vereadores, entidades e o empenho de todos os servidores que contribuíram para transformar sonho em realidade.



Brilho de Natal



Diversos outros pontos de Barra Mansa também receberam decoração especial, reforçando o clima festivo que envolve o município e deixa a cidade ainda mais bonita e acolhedora para moradores e visitantes. Entre eles, no Centro: Avenida Albo Chiesse, Rua Argemiro de Paula Coutinho, Praça Ponce de Leon (Matriz), prédio da antiga estação ferroviária, Avenida Albo Chiesse, pontes Ataulfo Pinto dos Reis (Arcos) e Nilo Peçanha. Também estão enfeitadas a rotatória do bairro Monte Cristo e as praças das Nações Unidas e Alberto Aldet, no Ano Bom.

A Prefeitura de Barra Mansa também instalou luzes nas avenidas Domingos Mariano e Joaquim Leite e planeja enfeitar o calçadão da Vila Nova. Além disso, o Projeto Música nas Escolas preparou diversas apresentações musicais, concertos e cantatas, para o período natalino na cidade. A programação pode ser conferida na rede social da PMBM - @barramansarj