A ministra Daniela Carneiro, recebeu o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, para buscar ampliar o fluxo turístico entre os países - Roberto Castro/MTur

Publicado 19/01/2023 11:08 | Atualizado 19/01/2023 11:08

A Índia é um dos principais emissores de turistas para o mundo e um importante parceiro comercial do Brasil. E, nesta quarta-feira (18/01), a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, recebeu o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, para buscar ampliar o fluxo turístico entre os países, estreitando ainda mais os laços.



“A Índia é um país que inspira o mundo com experiências multiculturais e arquitetura singular, além de reunir, assim como o Brasil, belezas naturais únicas. Tenho certeza de que podemos ampliar ainda mais a relação entre os nossos países, conectando os nossos povos”, declarou Daniela Carneiro.



Dos 26,7 milhões de turistas que a Índia emitiu, apenas 16,9 mil tiveram como destino o Brasil em 2019, antes da pandemia de Covid-19. Neste mesmo ano, mais de 25 mil brasileiros desembarcaram no solo indiano. “Estes números demonstram o potencial de crescimento no setor turístico entre Brasil e Índia”, afirmou a ministra do Turismo.



Entre os temas debatidos no encontro estiveram a exploração de possibilidades para ampliação do fluxo turístico entre os países, incluindo o fortalecimento de segmentos de grande potencial, como de eventos e negócios, e que podem beneficiar o Brasil, além da ampliação da conectividade aérea com custos menores. Ações que devem contribuir para estimular o intercâmbio de parte a parte. Outro ponto de destaque da pauta foi a promoção da sustentabilidade no Turismo.



“A economia da Índia está crescendo bastante e, consequentemente, as pessoas estão tendo oportunidade de viajar”, disse o embaixador Suresh Reddy, ao destacar que o turismo na Índia é um segmento bem estruturado e pronto para receber viajantes brasileiros.



Suresh Reddy aproveitou a oportunidade para convidar a ministra Daniela Carneiro para participar da Reunião de Ministros do Turismo do G20, prevista para acontecer entre os dias 19 e 22 de junho, em Goa, na Índia. O embaixador também se colocou à disposição para atuar na interlocução, na ocasião, junto aos principais operadores turísticos indianos.

