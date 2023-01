A enfermeira Ana Paula e a técnica de enfermagem Maria das Graças ministram palestra sobre saúde mental - Divulgação / PMBR

A enfermeira Ana Paula e a técnica de enfermagem Maria das Graças ministram palestra sobre saúde mentalDivulgação / PMBR

Publicado 19/01/2023 16:58 | Atualizado 19/01/2023 16:59

Belford Roxo - O mundo pede saúde mental. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD) de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (19/11) uma palestra especial sobre Saúde Mental na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Pastor.

Dentre as ações previstas para a campanha, o Janeiro Branco promove palestras, oficinas, cursos, workshops, etc... Divulgação / PMBR

A enfermeira do CAPS-AD, Ana Paula Procópio, e a técnica de enfermagem Maria das Graças Siqueira, estiveram na unidade de saúde para palestrar sobre o ‘Janeiro Branco’, campanha brasileira dedicada à construção de uma cultura da Saúde Mental na população. O mês foi escolhido por ser o período em que as pessoas encerram e iniciam novos ciclos, refletindo acerca das suas relações e objetivos de vida.Dentre as ações previstas para a campanha, o Janeiro Branco promove palestras, oficinas, cursos, workshops, caminhadas, rodas de conversa e abordagem de pessoas em todos os lugares. A ideia é conscientizar e combater os tabus acerca do tema, orientando e inspirando indivíduos com os cuidados necessários para saúde mental.