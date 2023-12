Treinador Hermes Júnior no curso de Licença A na Academy CBF. - Divulgação

Publicado 06/12/2023 11:02

Belford Roxo - O técnico da Sociedade Esportiva Belford Roxo, Hermes Júnior, finalista do Campeonato Carioca da Série B2, após conseguir o acesso da equipe belforroxense para a B1, em 2024, está realizando esta semana, o curso de Licença A – Treinador de Futebol da CBF Academy, que tem por objetivo promover reflexões e desenvolver competências relacionadas à efetividade, por parte do treinador , na condução do processo de treinamento de atletas e equipes de Futebol em nível profissional.

“É importante sempre procurar sair da zona de conforto, procurando se especializar e aprender. Não poderia deixar passar essa oportunidade, mesmo estando numa sequência de jogos e fase final da temporada. Ainda estou em êxtase com a subida de divisão do Belford Roxo invicto, temos mais dois jogos, mas estudar é preciso”. Disse o técnico do Belford Roxo, Hermes Júnior.



O treinador Hermes Júnior tem certificado de formação de treinador pela Associação de Futebol do Porto e pela Clínica de Treinadores da FC Barcelona-Escola.

O Belford Roxo encara o São Cristóvão, nesta quinta-feira (07), às 15h, no primeiro jogo da final da Série B2, no Estádio Ronaldo Nazário. Os dois times já garantiram o acesso para a Série B1 do Carioca em 2024.