Os jogadores do 39º BPM de Belford Roxo com as medalhas e o troféu no Estádio das LaranjeirasDivulgação / Dani Souza

Publicado 06/12/2023 11:46

Belford Roxo – A equipe de futebol do 39º Batalhão de Polícia Militar (Belford Roxo) conquistou a Copa PMERJ 2023 ao superar na final os policiais militares do 32º BPM (Macaé), por 3 a 1, nesta terça-feira (05), em partida disputada no Estádio das Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

O Secretário Estadual da Polícia Militar, Coronel PM Luiz Henrique Pires, prestigiou a final no campo do Fluminense Divulgação / Pmerj



Os Crocodilos de Bel foram campeões e contaram com a presença do Secretário Estadual da Polícia Militar, Coronel PM Luiz Henrique Pires, que prestigiou a finalíssima no campo do Fluminense.

Os dois times formados antes da grande final nas Laranjeiras Divulgação / Pmerj

As medalhas entregues aos três times primeiros colocados na Copa PMERJ Divulgação / Pmerj