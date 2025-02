A Dataprev irá gerir o sistema do Cadúnico, que era de responsabilidade da Caixa Econômica - Raffa Nadder Meyer / Agência Brasil

Publicado 27/02/2025 15:35 | Atualizado 27/02/2025 15:38

Belford Roxo - Da próxima sexta-feira (28) até o dia 16/03, o portal de gestão do Cadastro Único estará temporariamente indisponível devido à troca do sistema, que deixará de ser gerido pela Caixa Econômica Federal e será de responsabilidade da Dataprev. A nova plataforma para o CadÚnico visa tornar mais eficiente e moderno o processo de cadastro e atualização das informações das famílias.

No período, os serviços que não envolvam o CadÚnico realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros Especializados de Assistência Social (Creas) e demais unidades de assistência social seguirão sendo feitos normalmente, sem prejuízo à população assistida.

Interligação entre diferentes bases

Dentre as melhorias, há a interligação entre diferentes bases de dados do governo federal, a automatização do preenchimento das informações das famílias, evitando erros, e maior agilidade no processo de atendimento na rede do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Integrações de dados, que antes levavam dois ou três meses para serem realizadas, poderão ser feitas em poucos dias. Além disso, haverá maior segurança contra fraudes cibernéticas.

É importante lembrar que a população deve manter os dados em dia para continuar recebendo os benefícios sociais.