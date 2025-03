O sorteio contou com a presença dos diretores das equipes, no Teatro Antônio José de Carvalho, o Teatro da Cidade de Belford Roxo - Divulgação

Publicado 20/03/2025 23:33

Belford Roxo - A Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR), realizou na última semana, o sorteio da 13ª edição do Brasileirão da Baixada, que contou com a presença dos diretores das equipes no Teatro Antônio José de Carvalho, o Teatro da Cidade de Belford Roxo. O sorteio foi apresentado por Leonardo Rodrigues, que teve no palco, o diretor de competições Marcos Leandro e a assistente Thaynara Turques, que o auxiliou no evento.



Os grupos foram formados da seguinte forma, com a volta do bicampeão União Eterna e o semifinalista de 2019 Guarajuba, e a presença do estreante Pombal.

Grupo A: Chaparral, Esperança e Máquina de Shangri-la

Grupo B: União Eterna, Explozão e Americanos



Grupo C: Point Parque, Guarajuba e Amarelinho da Barreira



Grupo D: Estrela Real, Pombal e Meia Lua



"Hoje foi um noite de gala, desde de 2018, que a gente não fazia um sorteio presencial e conseguimos realizar um evento especial, acredito que esse ano a gente tenha coisas boas por vir, um edição especial, completamos 15 anos de existência em 2025. Então temos a responsabilidade de fazer o melhor Brasileirão de todos os tempos. Venho aqui agradecer ao presidente Jackson Macedo por todo empenho e dedicação e a Secretaria Municipal de Comunicação Social, através do secretário Marcos Paulo Ribeiro Lopes, por todo suporte dado para realizar esse evento", disse o diretor de competições, Marcos Leandro.



A fórmula da competição será a mesma do ano passado: Quatro grupos compostos por três equipes, que disputam grupo x grupo em jogos de ida e volta, as duas melhores classificadas em cada grupo disputam as quartas de finais, com as partidas sendo realizadas entre as equipes do mesmo grupo.



A primeira rodada da competição ficou da seguinte forma:



EXPLOZÃO X CHAPARRAL

Campo do Tucano (Nova Iguaçu)

12h30



AMERICANOS X ESPERANÇA

E.C.Miguel Couto (Nova Iguaçu)

11h00



UNIÃO ETERNA X MÁQUINA DE SHANGRI-LA

Barros F.C (Nova Iguaçu)

13h



POMBAL X AMARELINHO

Arena ACEMPA (São João de Meriti)

13h



MEIA LUA X POINT PARQUE

A.C.Aliados (Nova Iguaçu)

11h30



ESTRELA REAL X GUARAJUBA

Esperança F.C. (Nova Iguaçu)

12h30