Analisar as atividades esportivas foi tema de encontro em Bom Divulgação

Publicado 09/01/2023 15:33

Todos voltados para um só propósito: examinar as atividades esportivas que são aplicadas no município de Bom Jardim, investimento municipal que abrange as mais diversas faixas etárias.

A fim de que o trabalho saia afiado, atendendo as expectativas da população, integrantes do setor de lazer se reuniram na sede do Galpão Cultural. A expectativa é de que a valorização dos exercícios físicos, ação que ocorre por meio das escolinhas de futebol e futsal, atendimento à terceira idade, seja ainda mais entusiasmante para quem faz parte de um dos grupos que visa deixar de lado o sedentarismo.

O prefeito Paulo Barros, entusiasta do esporte, sente-se satisfeito por ver o trabalho dos profissionais acontecendo de maneira contínua