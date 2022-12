Grupos Alegria de Viver e Mulher participam da confraternização de fim de ano - Mídias Sociais

Publicado 14/12/2022 15:33

Se a intenção era promover descontração e entrosamento entre os assistidos pela secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, a missão foi cumprida.

Durante parte da tarde, os grupos Alegria de Viver e Mulher participaram de uma confraternização de fim de ano, no salão central do Maravilha Clube. Além do almoço servido a uma expressiva quantidade de pessoas, os atendidos pela pasta acompanharam a apresentação do coral, composto por representantes da terceira idade, e levaram para casa um Kit natalino. Maria Luci Grativol, de 77 anos, está enturmada neste projeto coletivo há algum tempo. Ela disse " que está sendo ótimo" participar das comemorações natalinas, destacando ser "divertido" fazer parte do grupo. A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, Simone Capozi, relatou a satisfação de promover uma atração festiva. -É uma grande alegria estar encerrando as atividades e iniciando um novo ano. Ela comentou sobre "o fortalecimento de vínculos" formado ao longo do ano, assim como a responsabilidade de estar à frente da pasta. Para o prefeito Paulo Barros, a ocasião regada à animação é um ato que faz a diferença tanto para o governo quanto para quem festeja. -Para nós, enquanto governo, é um momento especial estar ao lado de vocês. É um momento especial, de confraternização. Espero que todos tenham um excelente Natal, revelou o chefe do Executivo. O estilo forrozeiro animou muita gente.