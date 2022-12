Proerd forma alunos em Bom Jardim - Divulgação

Publicado 12/12/2022 13:32

Sob olhar atento de familiares e professores, alunos da rede municipal concluíram a formação do Proerd, programa de combate às drogas.

Durante 4 meses, crianças e adolescentes das escolas Professora Iracy Monnerat de Lemos e Armando Jorge, tiveram a oportunidade de absorver conteúdos preventivos conduzidos pela policial Carolina Buzato.

No decorrer da cerimônia de entrega de certificados, a alegria dos estudantes foi um dos pontos altos do evento.

Cinco crianças apresentaram à plateia, reunida no Galpão Cultural, um breve resumo sobre o que foi aprendido durante o tempo de convivência instrutiva.

Como de costume, os formandos entoaram a canção do Proerd e se comprometeram a dizer " não " a substâncias que nocivas que afetam o contato social e a estimulação psíquica.